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Башкортостан вошел в топ-15 «благополучных» регионов по доле расходов населения на ЖКУ и топливо

«РИА Рейтинг» опубликовало рейтинг регионов по доле расходов населения на ЖКУ по итогам 2025 года. В нем учитываются среднестатистические расходы семей на оплату жилищно-коммунальных услуг и топлива.

Самая высокая доля расходов на ЖКУ и топливо – в Мурманской (14,2% от общей суммы расходов в месяц на семью), Новогородской (13,5%) и Магаданской (13,3%) областях – там семьи в среднем тратят по 7,6-13 тыс. рублей на эти цели ежемесячно.

Лучше всего с этим дела обстоят в Дагестане (5%), Астраханской области (5,9%) и Ингушетии (6,1%), где на коммуналку и топливо жители тратят примерно по 4,2-5,3 тыс. рублей в месяц.

По итогам прошлого года, несмотря на рост тарифов, доля затрат на ЖКУ в потребительских расходах практически не изменилась. В среднем по стране на оплату ЖКУ жители направляли 9,3% своих потребительских расходов, по сравнению с 2024 годом эта доля практически не изменилась, увеличившись на 0,1%.

Башкортостан вошел в топ-15 «благополучных» в этом плане регионов, заняв 11 строчку: в республике среднестатистическая семья тратит 5355,6 рубля в месяц на оплату ЖКУ и топлива – это всего 7% в общей массе расходов.

За год доля расходов на эти цели в Башкортостане уменьшилась на 1%.

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