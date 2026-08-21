Выборы-2026: в Башкортостане подготовили более 13 тыс. общественных наблюдателей

В Башкортостане образовано 69 территориальных и 3249 участковых избирательных комиссий, временных участков будет около 40.

Единый день голосования назначен на воскресенье, 20 сентября 2026 года, также выборные мероприятия будут проходить 18 и 19 сентября.

Агитационная кампания стартует 22 августа и заканчивается с началом суток 18 сентября, дней тишины не предусмотрено.

Сегодня, 21 августа, в мэрии Уфы сообщили о том, что в республике подготовили более 13 тысяч общественных наблюдателей. Следить за голосованием будут представители разных профессий – учителя, врачи и пенсионеры.

Главная задача наблюдателей на выборах – обеспечить прозрачность, открытость и честность всего процесса.