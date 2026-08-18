Житель Башкортостана лишился Kia Sportage за пьяную езду

Краснокамский межрайонный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 35-летнего местного жителя.
В ноябре 2025 года мужчина, управляя автомобилем марки Kia Sportage в состоянии алкогольного опьянения, был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции.
Ранее водитель уже привлекался к административной ответственности за аналогичное преступление и не имел прав.
Вины мужчина не отрицал. Его признали виновным в совершении преступления по части первой статьи 264 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).
Суд назначил ему наказание в виде обязательных работ на 300 часов с лишением прав на три года, а также конфисковал иномарку в доход государства.
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