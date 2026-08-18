Житель Башкортостана лишился Kia Sportage за пьяную езду

В ноябре 2025 года мужчина, управляя автомобилем марки Kia Sportage в состоянии алкогольного опьянения, был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции.

Ранее водитель уже привлекался к административной ответственности за аналогичное преступление и не имел прав.

Вины мужчина не отрицал. Его признали виновным в совершении преступления по части первой статьи 264 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Суд назначил ему наказание в виде обязательных работ на 300 часов с лишением прав на три года, а также конфисковал иномарку в доход государства.