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Житель Башкортостана лишился Kia Sportage за пьяную езду

Краснокамский межрайонный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 35-летнего местного жителя.

Рендер: kia.com

В ноябре 2025 года мужчина, управляя автомобилем марки Kia Sportage в состоянии алкогольного опьянения, был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции.

Ранее водитель уже привлекался к административной ответственности за аналогичное преступление и не имел прав.

Вины мужчина не отрицал. Его признали виновным в совершении преступления по части первой статьи 264 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Суд назначил ему наказание в виде обязательных работ на 300 часов с лишением прав на три года, а также конфисковал иномарку в доход государства.

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