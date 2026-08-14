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Общество

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Уфимская пенсионерка отдала мошенникам 8 млн рублей

В дежурную часть отдела полиции Уфимского района с заявлением о мошенничестве обратилась 72-летняя местная жительница.

В период с февраля по июль текущего года заявительница общалась со злоумышленниками. Первоначально ей звонили и писали в мессенджерах с различных абонентских номеров, представляясь сотрудниками Роскомнадзора, Росфинмониторинга и ФСБ.

Под предлогами «необходимости замены домофона», «взлома аккаунта на Госуслугах» и оформления чужой доверенности мошенники убедили женщину, что ее сбережения в опасности. В результате психологического давления жертва добровольно перевела личные накопления в размере более трех млн рублей.

Следом она передала курьеру еще более четырех млн рублей, полученные от продажи квартиры.

Только после того, как злоумышленники перестали выходить с женщиной на связь, она поняла, что стала жертвой мошенничества.

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