В Уфе утвердили порядок выплат жителям, пострадавшим при атаках ракет и беспилотников

На сайте администрации Уфы опубликовано постановление за подписью исполняющего обязанности мэра города Рустама Шарипова об утверждении Порядка предоставления единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате ракетных ударов, атак беспилотников либо падения их обломков.
Согласно тексту документа, единовременная материальная помощь пострадавшим предоставляется в случаях:
– нарушения условий жизнедеятельности – в размере 15 675 рублей на человека;
– полной или частичной утраты имущества первой необходимости – 78 375 рублей на человека;
– полной утраты имущества первой необходимости – 156 750 рублей на человека;
– получения легкого вреда здоровью – 313 500 рублей на человека, средний или тяжкий вред – 627 000 рублей на человека;
– гибели граждан – 1 567 500 рублей за каждого погибшего (умершего) в равных долях каждому близкому члену семьи;
– частичного повреждения транспортного средства – не более 150 000 рублей; полной утраты транспортного средства – не более 300 000 рублей (на основании заключения независимой оценки стоимости ущерба).
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