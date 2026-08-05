В Уфе утвердили порядок выплат жителям, пострадавшим при атаках ракет и беспилотников

Согласно тексту документа, единовременная материальная помощь пострадавшим предоставляется в случаях:

– нарушения условий жизнедеятельности – в размере 15 675 рублей на человека;

– полной или частичной утраты имущества первой необходимости – 78 375 рублей на человека;

– полной утраты имущества первой необходимости – 156 750 рублей на человека;

– получения легкого вреда здоровью – 313 500 рублей на человека, средний или тяжкий вред – 627 000 рублей на человека;

– гибели граждан – 1 567 500 рублей за каждого погибшего (умершего) в равных долях каждому близкому члену семьи;

– частичного повреждения транспортного средства – не более 150 000 рублей; полной утраты транспортного средства – не более 300 000 рублей (на основании заключения независимой оценки стоимости ущерба).