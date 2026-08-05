Льготники Башкортостана могут получать льготы, используя обычные карты «Мир»

Эксперимент проводится только в трех регионах: в Башкортостане, Ростовской и Тюменской областях.

До 31 марта 2027 года многодетные семьи, пенсионеры, инвалиды и студенты будут получать льготы при оплате проезда на городском и пригородном транспорте, а также при посещении учреждений культуры и продуктовых магазинов, используя обычные карты «Мир».

Кроме того, карта «Мир», будет использоваться для подтверждения льгот без передачи чувствительных персональных данных.

Для участия льготникам необходимо зарегистрировать на портале госуслуг свою карту «Мир», выпущенную любым банком.