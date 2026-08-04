Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Поделиться:

Уфимка похитила из магазина ювелирные украшения на 800 тыс. рублей

Демский районный суд Уфы вынес приговор по уголовному делу в отношении 39-летней экс-управляющей ювелирным магазином.

С ноября 2024 года по август 2025 года женщина похитила ювелирные изделия из магазина на сумму более 800 тыс. рублей.

Она сдавала их в ломбард, пользуясь помощью своего знакомого, который о краже не знал. Полученными деньгами распорядилась по своему усмотрению.

Подсудимая вину признала, суд счел ее виновной по части третьей статься 160 УК РФ (присвоение с использованием служебного положения в крупном размере) и назначил наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: