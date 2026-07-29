Будет ли мобилизация в Башкортостане после выборов?

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в мобилизации сейчас нет никакой необходимости.

«Попытки врага нести всякую пургу о том, что в стране готовится мобилизация, не более чем лживая провокация. Это часть пропаганды в преддверии выборов. Они стараются, естественно, дестабилизировать обстановку в нашей стране, создавать негативные настроения. Понятно, что это проплаченная история, или история, вброшенная врагом», – сказал экс-президент РФ.

Ранее с таким же заявлением выступил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов:

«Нет необходимости в проведении мобилизации. Основной способ формирования ВС РФ – это добровольцы. Люди приходят и подписывают контракты с Минобороны. Чем больше Киев будет наносить удары по нашим гражданским объектам, тем больше людей придут в военкоматы».

Стоит отметить, что аналогичная волна постов про грядущую мобилизацию прошла в X (бывший Твиттер) весной в преддверии 9 Мая. Тогда заинтересованные в этом люди тоже пытались посеять панику.