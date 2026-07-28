В Уфе экс-менеджер пойдет под суд за коммерческий подкуп на 4,6 млн рублей

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, следствие считает, что с февраля 2023 года по декабрь 2024 года мужчина получал взятки, в том числе в криптовалюте, от директоров двух коммерческих фирм.

Взамен он оказывл содействин в заключении договоров поставки оборудования. Общая сумма полученных взяток превысила 4,6 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд города Уфы для рассмотрения по существу. Материалы в отношении руководителей организаций-контрагентов выделены в отдельное производство.