В озере под Уфой утонул 19-летний парень

Трагедия произошла вчера, 25 июля, вечером. Компания отдыхала на озере Ольховом, недалеко от села Михайловка. 19-летний парень плавал на надувном матрасе вместе с друзьями, но в какой-то момент решил добраться до берега вплавь. Друзья сначала наблюдали за ним, а затем потеряли из виду.

Поняв, что случилось непоправимое, ребята обратились за помощью к спасателю на ближайшем оборудованном пляже, хотя сами в этот момент находились за его пределами – в зоне, не предназначенной для купания.

Спасатель пытался найти молодого человека, но не сумел. Сегодня утром водолазы обнаружили его тело в 25 метрах от берега, на глубине около трех метров.