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В Башкортостане в 2026 году закрылось значительно больше компаний, чем открылось

Аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе данных ФНС подсчитала индекс «смертности» бизнеса в регионах с начала 2026 года.

Согласно отчету FinExpertiza, в Башкортостане в первом полугодии 2026 года открыли 1267 коммерческих организаци, закрыли – 2238, разница – -962.

Отметим, что сам по себе высокий показатель «смертности» бизнеса не значит, что дела у региона идут плохо: во многом он связан с очисткой госреестра от фиктивных компаний.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года «рождаемость» коммерческих предприятий снизилась на 20,8%, «смертность» увеличилась на 28,1%. Общее количество предприятий за полгода снизилось на 1,9%.

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