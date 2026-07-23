В Башкортостане в 2026 году закрылось значительно больше компаний, чем открылось

Согласно отчету FinExpertiza, в Башкортостане в первом полугодии 2026 года открыли 1267 коммерческих организаци, закрыли – 2238, разница – -962.

Отметим, что сам по себе высокий показатель «смертности» бизнеса не значит, что дела у региона идут плохо: во многом он связан с очисткой госреестра от фиктивных компаний.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года «рождаемость» коммерческих предприятий снизилась на 20,8%, «смертность» увеличилась на 28,1%. Общее количество предприятий за полгода снизилось на 1,9%.