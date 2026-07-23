В Башкортостане более 6,2 тыс. человек обратились в больницы из-за укусов клещей

С начала сезона активности клещей 6209 человек обратились в медицинские организации (за тот же период 2025 года – 9132 человека).

Около 33% укушенных клещами за этот период – дети.

Акарицидную обработку провели на площади 4772,4 га, в том числе на территории летних лагерей – 2202,7 га.

Клещи обычно ассоциируются у жителей с опасным заболеванием энцефалитом, однако ранее в этом году году исследования показали, что инфицированность вирусом клещевого энцефалита составляет 0,7% (2025 – 1,8%) а зараженность возбудителями инфекционного боррелиоза – 15,8% (2025 – 9,6%).

Боррелиоз, или болезнь Лайма – это наиболее распространенное заболевание, передаваемое клещами. В отличие от энцефалита, летальные случаи крайне редки, однако он может быть очень опасен, если не начать лечение вовремя. Первые симптомы могут проявиться через одну-две недели после укуса – на коже появляется специфическое покраснение (эритема), появляются жар, головные боли, усталость. Боррелиоз лечится антибиотиками, против него нет прививок.