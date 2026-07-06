Башкортостан будет поставлять вездеходы в Казахстан

Об этом сегодня, шестого июля, рассказал премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров.

«Витязь» будет поставлять в Казахстан снегоболотоходы собственного производства.

«Казахстан – один из ключевых партнеров Башкортостана, занимает третье место в нашем товарообороте. При этом 86,5% приходится на экспорт. Машиностроительная продукция уже занимает 10,6% в структуре поставок, и эту долю нужно наращивать.

Раньше дистрибуции техники "Витязь" в Казахстане не было. Теперь выходим на новый уровень. Это прямые поставки, сервис, обучение специалистов, дальнейшая локализация отдельных узлов и модулей.

Это многослойная история. Башкортостан получает рабочие места, загрузку предприятия, укрепление промышленной кооперации и продвижение своей техники на стратегически важный рынок», – сообщил Андрей Назаров.