Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Поделиться:

Башкортостан будет поставлять вездеходы в Казахстан

Ишимбайская компания «Витязь» на полях Российского нефтегазохимического форума в Уфе подписало меморандум о стратегическом сотрудничестве с казахстанским предприятием.

Фото опубликовал Андрей Назаров

Об этом сегодня, шестого июля, рассказал премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров.

«Витязь» будет поставлять в Казахстан снегоболотоходы собственного производства.

«Казахстан – один из ключевых партнеров Башкортостана, занимает третье место в нашем товарообороте. При этом 86,5% приходится на экспорт. Машиностроительная продукция уже занимает 10,6% в структуре поставок, и эту долю нужно наращивать.

Раньше дистрибуции техники "Витязь" в Казахстане не было. Теперь выходим на новый уровень. Это прямые поставки, сервис, обучение специалистов, дальнейшая локализация отдельных узлов и модулей.

Это многослойная история. Башкортостан получает рабочие места, загрузку предприятия, укрепление промышленной кооперации и продвижение своей техники на стратегически важный рынок», – сообщил Андрей Назаров.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: