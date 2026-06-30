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Уфимский пенсионер отдал мошенникам более 2,6 млн рублей

В дежурную часть отдела полиции по Уфе обратился 73-летний местный житель с заявлением о том, что он стал жертвой мошенников.

Заявитель рассказал полицейским, что ему ещё в марте этого года написали с неизвестного номера в мессенджере. Собеседник представился специалистом брокерской компании и предложил получать доход на инвестициях.

Пенсионер согласился и под кураторством злоумышленника установил себе на телефон приложение для инвестирования Broker LTD «OTKRITIE.

Далее пенсионер в течение трех месяцев вносил деньги на «инвестиционный счет», в общей сумме – 2,676 млн рублей, из которых 490 тыс. рублей взял в кредит, а 1,395 млн занял у знакомых.

После того как мужчина сообщил, что денег больше нет, мошенники перестали выходить на связь.

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