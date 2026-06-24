Башкортостан поднялся на 59 строчку в рейтинге регионов РФ по доходам населения

Лидирующие места в рейтинге заняли Ненецкий АО, жители которого могут позволить себе в месяц покупать 3,99 фиксированного набора товаров и услуг, а также Ямало-Ненецкий (3,98) и Чукотский (3,65) АО.

Несмотря на высокие цены, зарплаты в этих регионах позволяют жителям не экономить.

Москва (3,13) заняла пятую строчку, Санкт-Петербург (2,66) – восьмую.

Башкортостан за полгода поднялся с 65 строчки на 59: жители республики могут позволить себе 1,81 набора в месяц. 7,1% жителей – за чертой бедности.

Татарстан занимает девятую позицию (2,57), а Челябинская область – 42 (1,95).