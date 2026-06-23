В Башкортостане принимают заявки на новую выплату для семей с детьми

Это новая категория налогового вычета: если семья соответствует требованиям, вам вернут 7% из 13% оплаченного НДФЛ за предыдущий год. Остальные налоговые вычеты при этом сохраняются.

Прием заявок уже открыт и будет действовать до первого октября.

Выплата предназначена для работающих граждан РФ, постоянно проживающих в стране, воспитывающие двух и более детей в возрасте до 18 лет – либо до 23 лет, если ребенок учится на очной форме.

Среднедушевой доход семьи при этом не должен превышать полуторакратную величину прожиточного минимума в регионе за предыдущий год. Так как заявление подается за предыдущий год, все условия относятся к нему. То есть в 2026 году – по состоянию на 2025 год.

Допускается владение одним домом и одной квартирой любой площади. Также допускается наличие одного автомобиля (для многодетных – двух). Если объектов недвижимости на семью больше – есть лимиты: не более 24 кв. м площади квартиры или 40 кв. м площади дома на человека.

Задолженности по алиментам у заявителя недопустимы.

Подать заявление можно через портал госуслуг, в МФЦ или в отделение Соцфонда РФ.