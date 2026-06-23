В Башкортостане принимают заявки на новую выплату для семей с детьми

В июне 2026 года начала действовать ежегодная семейная выплата. Рассказываем, кому она полагается и как ее получить.
Это новая категория налогового вычета: если семья соответствует требованиям, вам вернут 7% из 13% оплаченного НДФЛ за предыдущий год. Остальные налоговые вычеты при этом сохраняются.
Прием заявок уже открыт и будет действовать до первого октября.
Выплата предназначена для работающих граждан РФ, постоянно проживающих в стране, воспитывающие двух и более детей в возрасте до 18 лет – либо до 23 лет, если ребенок учится на очной форме.
Среднедушевой доход семьи при этом не должен превышать полуторакратную величину прожиточного минимума в регионе за предыдущий год. Так как заявление подается за предыдущий год, все условия относятся к нему. То есть в 2026 году – по состоянию на 2025 год.
Допускается владение одним домом и одной квартирой любой площади. Также допускается наличие одного автомобиля (для многодетных – двух). Если объектов недвижимости на семью больше – есть лимиты: не более 24 кв. м площади квартиры или 40 кв. м площади дома на человека.
Задолженности по алиментам у заявителя недопустимы.
Подать заявление можно через портал госуслуг, в МФЦ или в отделение Соцфонда РФ.
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