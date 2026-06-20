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Владимир Спиваков госпитализирован с подозрением на инсульт

Митрополит Иларион в своем телеграм-канале сообщил о том, что всемирно известный дирижер и скрипач Владимир Спиваков был доставлен в одну из московских больниц на машине скорой помощи.

Фото: Омская филармония

Первоначально священнослужитель сообщил, что у Спивакова подозрение на инсульт.

Вскоре ТАСС со ссылкой на источник в окружении артиста рассказало, что инсульт не подтвердился, но Владимир Теодорович остается в больнице.

Жена мастера Сати Спивакова рассказала ТАСС, что инсульта не было, никаких угроз жизни Спивакова нет, сама проблема со здоровьем является небольшой, и врачи, находящиеся рядом, уверены в том, что она устранима.

Владимир Спиваков родился в Уфе в 1944 году, сейчас является главным дирижером Национального филармонического оркестра России и Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы». Президент Московского международного Дома музыки.

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