Владимир Спиваков госпитализирован с подозрением на инсульт

Первоначально священнослужитель сообщил, что у Спивакова подозрение на инсульт.

Вскоре ТАСС со ссылкой на источник в окружении артиста рассказало, что инсульт не подтвердился, но Владимир Теодорович остается в больнице.

Жена мастера Сати Спивакова рассказала ТАСС, что инсульта не было, никаких угроз жизни Спивакова нет, сама проблема со здоровьем является небольшой, и врачи, находящиеся рядом, уверены в том, что она устранима.

Владимир Спиваков родился в Уфе в 1944 году, сейчас является главным дирижером Национального филармонического оркестра России и Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы». Президент Московского международного Дома музыки.