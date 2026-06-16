19-летний житель Башкортостана отдал мошенникам 8 млн рублей

Потерпевший рассказал, что приехал к бабушке и дедушке в Татышлинский район. При встрече с внуком бабушка призналась, что ей позвонил неизвестный, под предлогом приглашения в военный комиссариат за наградой погибшего в СВО сына гражданку попросили продиктовать номера СНИЛС.

Затем пожилой женщине прислали сообщение, что она передала свои персональные данные мошенникам, с указанием номера телефона для разрешения проблемы. Студент, не подозревая, что сам попадет в сети злоумышленников, решил позвонить.

Злоумышленники, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов, напугали нефтекамца уголовной ответственностью за финансирование недружественного государства. Они получили у парня информацию о наличии денежных выплат у родственников за погибшего участника СВО. Под предлогом декларирования денег потерпевшего убедили забрать их у бабушки, дедушки и сестры, а затем передать курьеру.

Однако звонки не прекратились. Уже после передачи денег курьеру юношу вынудили признаться, что у него самого есть часть выплат за отца, а у матери – накопленные сбережения. И эта сумма была передана курьеру. Общий ущерб составил восемь миллионов рублей.