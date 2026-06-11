Житель Башкортостана лишился Nissan X-Trail, сев за руль пьяным

В декабре мужчина, которого уже лишили прав за пьяную езду, снова сел за руль Nissan X-Trail в нетрезвом виде и был задержан сотрудниками ГИБДД.

Мужчину признали виновным в совершении преступления по части первой статьи 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Суд назначил ему наказание в виде 250 часов обязательных работ с лишением прав на два с половиной года, а также конфисковал автомобиль в доход государства.