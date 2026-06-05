В Башкортостане пенсионер отдал мошенникам 7,3 млн рублей

Сначала мужчине позвонил якобы сотрудник пенсионного фонда и сказал, что нужно срочно сделать перерасчет пенсии. Для этого лжесотрудник попросил продиктовать код, и пенсионер продиктовал.

После этого ему стали звонить другие мошенники, и на этот раз представлялись полицейскими. Они убедили мужчину, что его деньги на счете в опасности, и посоветовали перевести их на «безопасный счет» через курьера. Пенсионер поверил и передал курьерам более 7,3 млн рублей.

Когда он снимал деньги в банке, сотрудники спрашивали, зачем ему такая крупная сумма. Мужчина отвечал, что хочет переложить их в другой банк под более выгодный процент.