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Май 2026: уфимцы рассказали, сколько денег в месяц им нужно для счастья

Сервис SuperJob опросил более 20 тыс. представителей экономически активного населения из мегаполисов страны, чтобы узнать, какая она – зарплата мечты по состоянию на май 2026 года.

Респондентам задавался вопрос: «Сколько денег в месяц вам достаточно, чтобы чувствовать себя счастливым человеком?»

По состоянию на июль 2025 года среднестатистическому россиянину для счастья нужно 273 тыс. рублей в месяц. В июле прошлого года запросы были чуть скромнее – 257 тыс. рублей.

Мужчинам для счастья требуется в среднем 309 тыс. рублей, женщинам – 240 тыс. рублей.

Топ-3 городов с самыми высокими запросами: Москва (295 тыс. рублей), Санкт-Петербург (282 тыс. рублей) и Владивосток (279 тыс. рублей).

Уфа в рейтинге делит с Тюменью седьмое место: уфимца сделает счастливым доход в 263 тыс. рублей в месяц. Сумма значительновыше той, которую называли год назад (246 тыс. рублей).

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