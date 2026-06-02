Житель Башкортостана лишился Nissan X-Trail, сев за руль пьяным

Иглинский межрайонный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 45-летнего местного жителя.

В декабре 2025 года сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль Nissan X-Trail, за рулем находился нетрезвый водитель. В октябре того же года он уже привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде и был лишен прав.

Мужчину признали виновным в совершении преступления по части первой статьи 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Суд назначил ему наказание в виде 240 часов обязательных работ с лишением прав на два года, а также конфисковал автомобиль в доход государства.

