В июне многие пенсионеры Башкортостана получат пенсии раньше времени

12 июня в Башкортостане отмечают сразу три праздника – День России, День Уфы и День рождения Салавата Юлаева. Этот день будет выходным, что вносит коррективы в график пенсионных выплат.

В этом году 12 июня приходится на пятницу, поэтому жителей республики ждет длинный период выходных по 14 июня включительно.

В связи с этим пенсионные выплаты в июне перечислят досрочно – 11 числа. График перечисления детских пособий останется без изменений.

Обращаться с заявлениями для досрочного получения пенсии никуда не требуется, суммы выплат не изменятся. Также досрочно перечислят деньги пенсионерам, которые получают пенсии шестого-седьмого, 12-14, 20-21 и 27-28 июня, так как эти даты тоже приходятся на выходные.

