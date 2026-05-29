Уфимцы готовы потратить на неделю отпуска до 61 тыс. рублей на человека

Все респонденты отвечали на вопросы:

– «Какую максимальную сумму вы можете себе позволить потратить на недельный отпуск на одного человека?»

– «Как вы считаете, сколько денег вам потребуется на неделю идеального отпуска (на одного человека)?»

Выяснилось, что уфимцы в среднем могут позволить себе потратить на неделю отпуска до 61 тыс. рублей на человека.

Идеальный же отпуск жители города оценили в 198 тыс. рублей на человека. 19% ответили, что не могут потратить нисколько, так как свободных денег нет.

В прошлом году жители Уфы могли потратить до 57 тыс. рублей, идеальный отдых оценивали в 185 тыс. рублей на человека, у 19% денег на отпуск не хватало.