В Башкортостане появится новая выплата для семей с детьми

Фактически это новая категория налогового вычета: если семья соответствует требованиям, вам вернут 7% из 13% оплаченного НДФЛ за предыдущий год.

Остальные налоговые вычеты при этом сохраняются.

Условия получения

– Выплата предназначена для работающих граждан РФ, постоянно проживающих в стране.

– Претендовать на нее смогут родители, усыновители или опекуны двух и более детей в возрасте до 18 лет – либо до 23 лет, если ребенок учится на очной форме.

– Среднедушевой доход семьи не должен превышать полуторакратную величину прожиточного минимума в регионе за предыдущий год.

– Задолженности по алиментам у заявителя не должно быть.

– Допускается владение одним домом и одной квартирой любой площади. Также допускается наличие одного автомобиля (для многодетных – двух).

– Если объектов недвижимости на семью больше – есть лимиты: не более 24 кв. м площади квартиры или 40 кв. м площади дома на человека.

Все эти условия должны соблюдаться в отношении периода, на который подается заявление. То есть в 2026 году – по состоянию на 2025 год.

Куда обращаться

Подать заявление можно через портал госуслуг, в МФЦ или в отделение Соцфонда РФ.