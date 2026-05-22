Житель Башкортостана лишился BMW, сев за руль пьяным

В ноябре 2025 года сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль BMW 745i, результаты освидетельствования подтвердили наличие этилового спирта в выдыхаемом воздухе в концентрации 1,279 мг/л.

Ранее он уже привлекался к административной ответственности за нетрезвое вождение и был лишен прав.

Его признали виновным в совершении преступления по части первой статьи 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Суд назначил ему наказание в виде 200 часов обязательных работ и лишения прав на два с половиной года, а также конфисковал автомобиль в доход государства.