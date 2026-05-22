Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Поделиться:

Житель Башкортостана лишился BMW, сев за руль пьяным

Стерлитамакский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя.

Фото: bringatrailer.com

В ноябре 2025 года сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль BMW 745i, результаты освидетельствования подтвердили наличие этилового спирта в выдыхаемом воздухе в концентрации 1,279 мг/л.

Ранее он уже привлекался к административной ответственности за нетрезвое вождение  и был лишен прав.

Его признали виновным в совершении преступления по части первой статьи 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Суд назначил ему наказание в виде 200 часов обязательных работ и лишения прав на два с половиной года, а также конфисковал автомобиль в доход государства.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: