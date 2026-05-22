Рустам Набиев стал первым человеком, покорившим Эверест только при помощи рук

Сегодня, 22 мая, в соцсетях Набиев сообщил о том, что стал первым в истории человеком, покорившим Эверест при помощи одних только рук.

«20 мая в 8:16 утра по непальскому времени впервые в истории альпинизма, впервые в истории человечества я, Рустам Набиев, взошел на вершину Эвереста только на одних руках!

Я посвящаю это восхождение каждому, кто сейчас меня смотрит. Этим поступком просто хочу сказать одно: пока в вас теплится жизнь – боритесь! Боритесь до конца, пожалуйста! Оно того стоит!» – подписал Набиев эти фото.

Рустам Набиев готовился к путешествию с апреля, восхождение начал в день своего 34-летия – 13 мая.