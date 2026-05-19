Житель Башкортостана лишился Kia Seltos, сев за руль пьяным

Абзелиловский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя.

Рендер: kia.ca

В ноябре 2025 года мужчина, управляя автомобилем марки Kia Seltos в состоянии алкогольного опьянения, пытался скрыться от сотрудников ГИБДД.

Полицейские его все-таки догнали, и проверка документов показала, что водитель уже привлекался к административной и уголовной ответственности за аналогичное преступление и не имел прав.

Вины мужчина не отрицал. Его признали виновным в совершении преступления по части второй статьи 264 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение аналогичного преступления).

Суд назначил ему наказание в виде года ограничения свободы с лишением правна три года, а также конфисковал иномарку в доход государства.

