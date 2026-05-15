Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Поделиться:

Ребенка, пострадавшего в парке аттракционов в Стерлитамаке, санавиацией доставили в Уфу

По предварительным данным, 10 мая 2026 года в парке культуры и отдыха Стерлитамака 12-летний мальчик получил тяжелые травмы, катаясь на аттракционе.

Фото: СК Башкортостана

Когда ребенок по указанию оператора переходил в другую кабину, аттрацион начал двигаться, в результате чего школьника зажало между элементами конструкции.

Министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин сообщил о том, что ребенка вертолетом санавиации доставили в РДКБ, а также заверил, что сам держит ситуацию под контролем и медицинская помощь пострадавшему оказывается в полном объеме.

Возбуждено уголовное дело по статье 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Доклад по нему затребовал председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: