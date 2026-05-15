Ребенка, пострадавшего в парке аттракционов в Стерлитамаке, санавиацией доставили в Уфу

По предварительным данным, 10 мая 2026 года в парке культуры и отдыха Стерлитамака 12-летний мальчик получил тяжелые травмы, катаясь на аттракционе.
Когда ребенок по указанию оператора переходил в другую кабину, аттрацион начал двигаться, в результате чего школьника зажало между элементами конструкции.
Министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин сообщил о том, что ребенка вертолетом санавиации доставили в РДКБ, а также заверил, что сам держит ситуацию под контролем и медицинская помощь пострадавшему оказывается в полном объеме.
Возбуждено уголовное дело по статье 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Доклад по нему затребовал председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
