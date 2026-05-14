Центробанк составил портрет типичной жертвы кибермошенников в Башкортостане

Оказалось, что женщин среди пострадавших от мошенников в Башкортостане было немного больше, чем мужчин.

Типичная жертва – работающая горожанка 25-44 лет со средним образованием и средним доходом. Это выяснилось по итогам исследования с участием почти семи тысяч жителей республики. В прошлом году с мошенничеством сталкивались две трети опрошенных, 3% из них потеряли деньги.

В возрастном разрезе жертвами чаще были те, кому от 25 до 44 лет, на втором месте 45-64-летние, на третьем – люди старше 65 лет.

Горожан среди обманутых больше, чем сельчан. Для атак мошенников уязвимы прежде всего люди со средним и общим образованием. Работающие граждане чаще теряли деньги, чем учащиеся и неработающие. Свой доход большинство пострадавших оценивали как средний.

В основном мошенники звонили или присылали СМС. Реже связывались через мессенджеры и социальные сети. У большинства потерпевших украдены их собственные, а не заемные деньги. Сумма, как правило, относительно небольшая – до 20 тыс. рублей. Но в 7% случаев ущерб превышал миллион рублей. Частично или полностью вернули похищенные деньги только 15% потерпевших.

Каждый пятый обманутый никуда не сообщил о произошедшем.