Пенсионер из Башкортостана отдал мошенникам почти 22 млн рублей

Вчера, 11 мая, в дежурную часть полиции с заявлением обратился 64-летний пенсионер.

Мужчина сообщил, что в период с 15 апреля по седьмое мая неизвестные лица под различными предлогами похитили у него 21 миллион 981 тысячу рублей личных накоплений.

Действовали по стандартной схеме: связывались с потерпевшим по сотовому телефону и в мессенджере, последовательно представляясь сотрудниками Пенсионного фонда, МФЦ, портала «Госуслуги» и ФСБ.

Под предлогами перерасчета пенсии, возбуждения уголовного дела о финансировании терроризма, декларирования сбережений, а также предотвращения мошеннических действий аферисты убедили мужчину снять все накопления.

Потерпевший дважды посещал отделение банка — 21 апреля и седьмого мая. Сотрудники кредитной организации проводили с ним профилактические беседы, интересовались целью снятия крупных сумм. Пенсионер пояснял, что деньги ему необходимы для покупки недвижимости.

Вечером 21 апреля мужчина передал первому курьеру пять миллионов рублей, назвав кодовое слово. Седьмого мая он передал второму курьеру оставшиеся более 16 миллионов рублей, также назвав кодовое слово.