Радий Хабиров и Андрей Назаров поздравили жителей Башкортостана с Днем Победы

Радий Хабиров: «Девятое мая – важнейшая дата для каждого из нас. Сегодня мы низко кланяемся нашим ветеранам, славим ратные подвиги фронтовиков, благодарим тружеников тыла. Отдаем дань уважения героям, которые ушли от нас. Вспоминаем всех, кто принес нашей стране такую долгожданную Победу. И гордимся каждым из них С праздником! С Днем Великой Победы!»

Андрей Назаров: «Девятое мая – праздник, в котором гордость всегда рядом с болью утрат.

Из Башкортостана на фронт ушли более 710 тысяч человек, из них 312 тысяч не вернулись домой. Каждый четвертый житель республики воевал. Остальные ковали Победу в тылу – сюда были эвакуированы около 200 заводов, и земля Башкортостана работала на фронт круглые сутки.

278 наших земляков стали Героями Советского Союза, 35 – полными кавалерами ордена Славы. Муса Гареев, Александр Матросов, Миннигали Шаймуратов и тысячи других, менее известных, но не менее великих.

Низкий поклон ветеранам, труженикам тыла, детям войны. Спасибо за Победу. С Днем Победы!»