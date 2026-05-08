Суд в Уфе конфисковал у женщины Mercedes-Benz за пьяную езду

Кировский районный суд Уфы вынес приговор по уголовному делу в отношении местной жительницы.

В июне 2025 года женщина, управляя автомобилем марки Mercedes-Benz, была остановлена сотрудниками Госавтоинспекции, которые выявили у нее признаки опьянения, что подтверждено медицинским освидетельствованием. Ранее она уже привлекалась к административной ответственности за подобное.

Вину она признала. Суд счел ее виновной в совершении преступления по части первой статьи 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения). 

Ей назначено наказание в виде 260 часов обязательных работ с лишением прав на полтора года. Автомобиль конфискован в доход государства.

