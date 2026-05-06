Житель Башкортостана лишился Mitsubishi Outlander, сев за руль пьяным

В декабре 2025 года сотрудниками ДПС остановлен автомобиль марки Mitsubishi Outlander, за рулем которого находился мужчина с признаками алкогольного опьянения.

Освидетельствование подтвердило, что он нетрезв.

Ранее он уже привлекался к административной ответственности за нетрезвое вождение, а в этот раз отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

Вины мужчина не отрицал. Его признали виновным в совершении преступления по части первой статьи 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Суд назначил ему наказание в виде 120 часов обязательных работ и лишения прав на два года, а также конфисковал автомобиль в доход государства.