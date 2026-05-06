Андрей Назаров: «Константин Толкачев был из тех, кто работает до последнего»

Премьер-министр правительства республики Андрей Назаров в соцсетях рассказал о качествах своего товарища.

«Тяжело писать эти слова.

Сегодня мы проводили в последний путь Константина Борисовича. Это потеря для каждого из нас, кто с ним работал, кто его знал.

Он никогда не повышал голоса. Говорил тихо, спокойно — и его слушались. Потому что за каждым словом стояла железная логика, глубочайшее уважение к закону и к человеку.

Он был из тех, кто держит удар. Кто не меняет принципы. Кто работает до последнего.

Спасибо ему за всё. За ту огромную работу, которую он сделал для Башкортостана. За то, каким он был — умным, честным, справедливым, родным.

Покойся с миром, Константин Борисович. Сил вам, родные», – написал глава правительства.