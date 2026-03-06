В Башкортостане сирот-участников СВО обеспечат жильем в приоритетном порядке

Новая мера станет частью комплексной системы поддержки ветеранов боевых действий в Башкортостане.

Сироты, принимавшие участие в специальной военной операции, смогут решить квартирный вопрос в первоочередном порядке.

Предусматривается два формата поддержки на выбор: предоставление жилплощади по договору социального найма либо денежная выплата для покупки жилья в собственность или погашения ипотеки. Участники СВО будут иметь приоритет перед другими очередниками.

«Сегодня поддержка участников СВО – одна из ключевых задач государства. В республике действует целый комплекс мер – от единовременной выплаты при заключении контракта до помощи в медицинской реабилитации и социальной адаптации. Льготы при решении жилищного вопроса – это, пожалуй, самая весомая и востребованная мера. Преимущество при решении жилищного вопроса получат не только те бойцы, которые выполняли задачи непосредственно в зоне проведения специальной военной операции, но и те, кто отражал нападение противника на приграничных территориях», – сообщил спикер парламента Константин Толкачев.