В Башкортостане главный инженер организации пойдет под суд за хищение 1,4 млн рублей

В июле 2024 года ООО «Башстроймонтаж» заключило контракт с МБУ «Культурно-досуговый центр» на ремонт мягкой кровли здания одного из сельских домов культуры на общую сумму более 4,7 млн рублей.

Следствие считает, что в ходе исполнения обязательств главный инженер организации указал недостоверные сведения об объемах используемых материалов и выполненных работ, снизив их стоимость почти на 1,4 млн рублей.

Обвиняемый признал вину в совершении преступления. В обеспечительных целях на его имущество стоимостью более двух млн рублей наложен арест.

Уголовное дело направлено в Мелеузовский районный суд для рассмотрения по существу.