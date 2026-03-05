Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В Башкортостане главный инженер организации пойдет под суд за хищение 1,4 млн рублей

Мелеузовская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя.

В июле 2024 года ООО «Башстроймонтаж» заключило контракт с МБУ «Культурно-досуговый центр» на ремонт мягкой кровли здания одного из сельских домов культуры на общую сумму более 4,7 млн рублей.

Следствие считает, что в ходе исполнения обязательств главный инженер организации указал недостоверные сведения об объемах используемых материалов и выполненных работ, снизив их стоимость почти на 1,4 млн рублей.

Обвиняемый признал вину в совершении преступления. В обеспечительных целях на его имущество стоимостью более двух млн рублей наложен арест.

Уголовное дело направлено в Мелеузовский районный суд для рассмотрения по существу.

