Жители Башкортостана – одни из самых закредитованных в стране

В целом по стране объем задолженности по кредитам вырос на 3%, и по итогам года составил 36 трлн рублей.

Для сравнения, задолженность населения перед банками по кредитам в 2016 году составляла чуть менее 11 трлн рублей, то есть за последние девять лет она утроилась.

Лучше всего ситуация в Ингушетии: там средняя задолженность перед банками на одного человека составляет всего 54,4 тыс. рублей, или 12% от годовой зарплаты.

Хуже всего – в Тыве: там на одного жителя приходится 1,09 млн рублей кредитов (138,6%). В Калмыкии – 692,1 тыс. рублей (120%), в Адыгее – 507,6 тыс. рублей (77,5%).

В Башкортостане ситуация тоже тяжелая: в среднем на каждого жителя региона приходится 571,1 тыс. рублей задолженности (74,2%) – шестое место в рейтинге с конца. За год средняя задолженность увеличилась на 11,1 тыс. рублей.