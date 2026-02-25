Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Поделиться:

Уфимка получила условный срок за мошенничество на 2 млн рублей

Советский районный суд Уфы вынес приговор по уголовному делу в отношении местной жительницы.

В суде установлено, что женщина, работая в качестве продавца у своей дочери, являющейся индивидуальным предпринимателем, заключила с 35 людьми договор на поставку дверей.

Исполнять взятые на себя обязательства по поставке и установке товара и комплектующих частей она не планировала: получила деньги и потратила их по своему усмотрению.

Ущерб превысил два миллиона рублей.

Суд назначил ей наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года, а также удовлетворил требования о взыскании причиненного преступлением ущерба.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: