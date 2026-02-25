В Башкортостане «Золотой гаишник» получил 18,5 года тюрьмы

Бывший начальник регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД Башкортостана Ильдус Шайбаков прославился тем, что в ходе проверки у него и его семьи обнаружили имущество на 44 млн рублей, объяснить происхождение которых никто из них не смог.

Среди прочего это: три офисных помещения, два коммерческих здания (и доля в третьем), квартира, два внедорожника и дом с участком в элитном поселке. Также у него изъяли $60 тыс. наличными.

По версии следствия, Шайбаков организовал преступную группировку, которая помогала получать водительские удостоверения за взятки в размере от 14 до 40 тысяч рублей.

Обвиняемый сразу подался в бега и был объявлен в розыск. В сентябре 2021 года перед судом предстали дети и другие его родственники, а самого Шайбакова задержали летом 2022 года.

Имущество Шайбакова, приобретенное на неподтвержденные доходы, а также наличность, обнаруженную у него дома, конфисковали.

Сегодня, 25 февраля 2026 года, прокуратура Башкортостана сообщила о том, что Ильдус Шайбаков признан виновным в организации ОПГ и превышении должностных полномочий. Ему назначено наказание в виде 18,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и запретом на работу в органах на девять лет. Также он оштрафован на 2,5 млн рублей и лишился специального звания подполковник полиции.

Кроме того, сроки от 12 лет и штрафы от 300 тыс. рублей и выше получили еще семеро сотрудников Госавтоинспекции, работавших в команде Шайбакова.