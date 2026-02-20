За сутки 4 жителя Башкортостана отдали мошенникам почти 3 млн рублей

1. 64-летняя жительница из Белебеевского района стала жертвой дистанционного мошенничества, потеряв деньги после перехода по ссылке в мессенджере.

По предварительным данным, заявительница получила сообщение в мессенджере от неизвестного с текстом: «Смотри произошло ДТП, не твои знакомые?» Доверившись, женщина перешла по ней. Однако позже появилось уведомление о входе с нового устройства. В этот момент злоумышленники завладели гаджетом и оформили кредиты в размере более 500 тыс. рублей. Спустя время потерпевшая поняла, что стала жертвой обмана и обратилась полицию.

2. 39-летней жительнице Уфы пришло сообщение в мессенджере с предложением дополнительного заработка от инвестиций. Женщина доверилась лжеброкерам. Следуя инструкциям «сотрудников», потерпевшая переводила деньги, которые отображались в личном кабинете как якобы приносящие прибыль. Однако позже женщина попыталась вывести деньги, но ее аккаунт был заблокирован. Под предлогом «разблокировки» счета злоумышленники потребовали внести дополнительные средства. Лишь после этого женщина поняла, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию. Всего женщина перечислила мошенникам более миллиона рублей.

3. 54-летнему жителю Уфы поступил звонок якобы от сотрудников Росфинмониторинга. Злоумышленники убедили мужчину продиктовать код из смс-сообщения для получения посылки и предотвращения оформления кредита. Поддавшись на уговоры, он перевел мошенникам около 900 тыс. рублей. Потерпевший понял, что стал жертвой обмана и обратился в полицию.

4. 23-летней жительнице Благовещенска поступил звонок якобы от оператора сотовой связи. Лжеспециалист сообщил, что у женщины истекает срок действия договора предоставления связи и предложил свою помощь в продлении договора. Злоумышленник убедил скачать приложение и перейти по ссылке. Женщина выполняла его указания. В этот момент аферист получил удаленный доступ к сотовому телефону. Потерпевшая лишилась более 400 тыс. рублей.