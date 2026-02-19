Воспитательница уфимского детсада отдала мошенникам 8,5 млн рублей

Все началось в конце 2025 года, когда 19-летняя дочь заявительницы сообщила, что нашла вакансию и общается с менеджером. По указанию куратора девушка открыла личный кабинет в мобильном приложении банка, после чего с ее карты списалось более 14 тыс. рублей. Чтобы «вернуть» эти деньги, мошенники привлекли мать, сделав ее доверенным лицом.

После этого на связь вышел лжесотрудник службы безопасности. Он убедила семью, что для возврата денег их необходимо «задекларировать». Женщина попыталась перевести 185 тыс. рублей, но ее карта была заблокирована банком из-за подозрительных операций. Несмотря на это, переводы продолжились через карту дочери. За несколько дней было переведено более 870 тыс. рублей под предлогом «улучшения кредитного рейтинга» и «получения лицензии».

Позже женщине поступил звонок от «инспектора казначейства». Он заявил, что все деньги перешли в казначейство, и теперь необходимо оплатить налоги, продлить лицензию, оплатить залоговые суммы и разницу в курсе валют. Доверившись злоумышленнику, жертва перевела более 5,5 млн рублей.

Когда деньги закончились, мошенники убедили женщину оформить заем под залог недвижимости. Обратившись в микрофинансовую организацию, она получила кредит в размере около 2,5 млн рублей под залог квартиры. Все эти деньги были переведены аферистам под предлогом того, что она «не может распоряжаться деньгами займа», и их нужно снова «задекларировать». Переводы продолжались на протяжении нескольких недель. Последней каплей стало требование перевести еще 355 тыс. рублей за «повышение НДС».

Только тогда мать и дочь поняли, что все это время общались с мошенниками, и обратились в полицию.