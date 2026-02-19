Житель Башкортостана отправится в тюрьму за призывы вступать в ВСУ

В феврале 2025 года подсудимый со смартфона разместил видео в Telegram, в котором призывал подписчиков, жителей Украины и других недружественных стран вступать в ВСУ и отдельную штурмовую бригаду.

В судебном заседании подсудимый вину признал частично: заявил, что за два года до задержания он вступил и состоял в Телеграм-канале, переписывался, общался в чате до марта 2025 года, поддерживал Украину, был против СВО, но никого не призывал к действиям против безопасности государства.

Приговором суда он признан виновным, назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.