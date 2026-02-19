Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Поделиться:

Житель Башкортостана отправится в тюрьму за призывы вступать в ВСУ

Ишимбайский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении 20-летнего  жителя Ишимбая, обвиняемого по статье о публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства.

В феврале 2025 года подсудимый со смартфона разместил видео в Telegram, в котором призывал подписчиков, жителей Украины и других недружественных стран вступать в ВСУ и отдельную штурмовую бригаду.

В судебном заседании подсудимый вину признал частично: заявил, что за два года до задержания он вступил и состоял в Телеграм-канале, переписывался, общался в чате до марта 2025 года, поддерживал Украину, был против СВО, но никого не призывал к действиям против безопасности государства.

Приговором суда он признан виновным, назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: