В Уфе женщина пойдет под суд за мошенничество на 2,6 млн рублей

В период с мая по июль 2025 года женщина представилась своей новой знакомой высокопоставленной чиновницей и предложила оказать содействие в приобретении двух объектов коммерческой недвижимости в Уфе по заниженной цене. Для убедительности она также переписывалась с потерпевшей в соцсетях.

Под видом продажи двух муниципальных нежилых помещений обвиняемая получила более 2,6 млн рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению.

Теперь женщина обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Она уже признала свою вину, возместила причиненный ущерб в полном объеме.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.