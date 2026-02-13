Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Общество

В Уфе женщина пойдет под суд за мошенничество на 2,6 млн рублей

Прокуратура Октябрьского района Уфы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летней жительницы Уфимского района.

В период с мая по июль 2025 года женщина представилась своей новой знакомой высокопоставленной чиновницей и предложила оказать содействие в приобретении двух объектов коммерческой недвижимости в Уфе по заниженной цене. Для убедительности она также переписывалась с потерпевшей в соцсетях.

Под видом продажи двух муниципальных нежилых помещений обвиняемая получила более 2,6 млн рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению.

Теперь женщина обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Она уже признала свою вину, возместила причиненный ущерб в полном объеме.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.

