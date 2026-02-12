Детей, пострадавших при ДТП в Учалинском районе, перевели в Челябинскую областную больницу

10 февраля, вечером в Учалинском районе на 130 км дороги Белорецк – Учалы – Миас произошло смертельное ДТП: столкнулись Lada Granta и Daewoo Matiz.
В результате ДТП двухлетняя девочка из Daewoo Matiz скончалась на месте происшествия.
Троих несовершеннолетних пассажиров этой же машины девяти, семи и пяти лет вместе с их беременной матерью с различными травмами госпитализировали.
Детей первоначально разместили в Учалинской ЦРБ. Сегодня, 12 февраля, министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин сообщил о том, что маленьких пациентов забрала санитарная авиация: их перевезли в Челябинскую областную больницу, чтобы лечились дома.
На данный момент состояние двоих из них по-прежнему остается стабильно тяжелым. Третий ребенок находится в состоянии средней степени тяжести.
Женщина продолжает лечение в РКБ им. Куватова. Врачи оценивают ее состояние как средней тяжести.
