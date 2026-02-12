Детей, пострадавших при ДТП в Учалинском районе, перевели в Челябинскую областную больницу

В результате ДТП двухлетняя девочка из Daewoo Matiz скончалась на месте происшествия.

Троих несовершеннолетних пассажиров этой же машины девяти, семи и пяти лет вместе с их беременной матерью с различными травмами госпитализировали.

Детей первоначально разместили в Учалинской ЦРБ. Сегодня, 12 февраля, министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин сообщил о том, что маленьких пациентов забрала санитарная авиация: их перевезли в Челябинскую областную больницу, чтобы лечились дома.

На данный момент состояние двоих из них по-прежнему остается стабильно тяжелым. Третий ребенок находится в состоянии средней степени тяжести.

Женщина продолжает лечение в РКБ им. Куватова. Врачи оценивают ее состояние как средней тяжести.