Радий Хабиров: «У нас одна главная задача – поддержка СВО и всего, что с ней связано»

«Я всегда говорю, что у нас одна главная задача – поддержка специальной военной операции и всего, что с ней связано, военнослужащих, их родных и близких. Работа с теми, кто возвращается домой, – важнейшая ее часть, а Ассоциация ветеранов СВО в этом – наш главный партнер.

И сейчас, и после окончания спецоперации у бойцов неминуемо будут возникать вопросы, которые требуют нашего участия. Помощь с реабилитацией, трудоустройством – огромное количество ситуаций, в которых ребята не должны оставаться наедине со своими проблемами.

Цель – чтобы Ассоциация ветеранов стала сильной, крепкой, действительно эффективной и авторитетной организацией для наших воинов. Которая представляет их интересы. Которая говорит с ними на одном языке», – сообщил Радий Хабиров, пообещав поддерживать организацию.