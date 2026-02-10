Жители Башкортостана стали хранить больше денег в банках

Больше всех, что неудивительно, денег в банках хранят москвичи: в среднем приходится 1 843 500 рублей на каждого жителя столицы.

Следом идет Санкт-Петербург (1 042 500 рублей), а за ним – Ненецкий АО (735,8 тыс. рублей) и, по классике, остальные северные регионы.

Башкортостан в рейтинге занял лишь 63 строчку: в среднем на каждого жителя республики приходится 256,8 тыс. рублей вкладов, что равно номинальному среднемесячному доходу за пять месяцев. За год средняя сумма вклада выросла на 17,9%.