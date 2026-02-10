Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Поделиться:

Жители Башкортостана стали хранить больше денег в банках

«РИА Рейтинг» опубликовало рейтинг регионов РФ по вкладам населения в банках. Темпы прироста вкладов населения в 2025 году заметно снизились после двух лет рекордного увеличения.

Больше всех, что неудивительно, денег в банках хранят москвичи: в среднем приходится 1 843 500 рублей на каждого жителя столицы.

Следом идет Санкт-Петербург (1 042 500 рублей), а за ним – Ненецкий АО (735,8 тыс. рублей) и, по классике, остальные северные регионы.

Башкортостан в рейтинге занял лишь 63 строчку: в среднем на каждого жителя республики приходится 256,8 тыс. рублей вкладов, что равно номинальному среднемесячному доходу за пять месяцев. За год средняя сумма вклада выросла на 17,9%.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: