Жительница Башкортостана отдала мошенникам более 18,5 млн рублей

По предварительным данным, в сентябре прошлого года в мессенджере к женщине обратились незнакомцы, представившиеся «финансовыми специалистами». Постепенно завязав общение и войдя в доверие, они рассказали о высокодоходных инвестициях и предложили научить ими пользоваться.

После общения с «личным трейдером» девушка прошла курс установила специальное приложение, прошла курс и начала пополнять счет. Для начала потерпевшая вложила 19 тысяч рублей личных накоплений и, убедившись в работоспособности платформы начала действовать по-крупному.

«Трейдер» настоял, что для серьезной прибыли нужны значительные суммы. Жертва, поверив ему, взяла несколько кредитов на сумму более 2,5 млн рублей и перевела все деньги на «инвестиционный счет», наблюдая за растущими цифрами в приложении.

Когда она получила доход в размере 137 тыс. рублей, лжеспециалисты убедили вложиться дополнительно. Так как денег у женщины не было, она заняла около 16 млн рублей у своих знакомых, из которых 12,5 млн рублей передала «брокерам» в аэропорту Уфы.

Мошенничество вскрылось при повторной попытке вывести деньги. На это раз злоумышленники оставили доступ к личному кабинету, но попросили вложить дополнительную сумму для вывода ранее вложенных средств. Только тогда потерпевшая поняла, что ее обманули.