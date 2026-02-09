В Уфе турагент получила 5 лет тюрьмы за кражу 14 млн рублей

Женщина, действуя от имени туристического агентства, под предлогом оказания туристических услуг заключала договоры, не имея намерений выполнить принятые на себя обязательства.

Так она похитила у 78 граждан более 14 млн рублей.

Приговором суда по совокупности совершенных преступлений подсудимой назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Отбытие назначенного судом наказания отсрочено до достижения ребенком подсудимой 14-летнего возраста.

Также ей придется возместить потерпевшим причиненный ущерб.