В Уфе турагент получила 5 лет тюрьмы за кражу 14 млн рублей

Октябрьский районный суд Уфы рассмотрел уголовное дело в отношении турагента, обвиняемой в мошенничестве.

Кадр из видео, опубликованного пресс-службой судов Башкортостана

Женщина, действуя от имени туристического агентства, под предлогом оказания туристических услуг заключала договоры, не имея намерений выполнить принятые на себя обязательства.

Так она похитила у 78 граждан более 14 млн рублей.

Приговором суда по совокупности совершенных преступлений подсудимой назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Отбытие назначенного судом наказания отсрочено до достижения ребенком подсудимой 14-летнего возраста.

Также ей придется возместить потерпевшим причиненный ущерб.

