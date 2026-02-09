Жительница Башкортостана лишится Toyota RAV4 за пьяную езду

При проверке у женщины были выявлены признаки опьянения. Понимая, что прибор покажет ее состояние, она отказалась от прохождения освидетельствования.

Дальнейшая проверка показала, что женщина была лишена прав на 18 месяцев решением суда еще в июне 2025 года. Тогда же ее оштрафовали на 45 тыс. рублей, но штраф до сих пор не оплачен.

Автомобиль помещен на специализированную стоянку. Теперь женщине грозит уголовная ответственность и конфискация автомобиля.